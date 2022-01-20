Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется на Украину.

"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил Байден в ходе пресс-конференции.

Байден подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".

"Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия (для России - ИФ). Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", - заявил американский президент.

Однако Байден также указал на возможный негативный эффект для США и экономик Европы от санкций против России.

Он отметил, что Россия намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае конфликта, но цена победы и последствия нападения будут высоки.

При этом Байден подчеркнул, что неизвестно, сколько времени российским войскам придется оставаться на украинской территории.

По словам Байдена, в настоящее время на Украине присутствуют сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, которые нацелены подорвать единство страны в отношении России и продвигать интересы Москвы.

"Не думаю, что они стремятся к полномасштабной войне, однако да: речь может пойти о проверке силы воли Запада, США, НАТО", - заявил Байден.

Американский лидер указал на то, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

Это, по словам Байдена, связано с тем, сколько работы предстоит проделать Украине в области демократии и "ряда других вещей, которые там происходят". Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.

"В НАТО есть разногласия по поводу того, что именно страны намерены предпринять в зависимости от того, что происходит (в плане действий России в отношении Украины - ИФ)", - отметил Байден.

По его словам, такие разногласия возникают по причине того, что серьезные санкции в отношении России, в том числе направленные на совершение валютных транзакций, негативно повлияют и на США, и на экономику Европы.

"Поэтому я хочу обеспечить, чтобы все были в одинаковом положении, чтобы двигаться дальше", - добавил американский президент.

В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет не о незначительных действиях России, а именно о масштабном вторжении, то позиция Запада будет единой.

При этом Байден заявил, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие на востоке Европы в случае нападения России на Украину.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил украинский кризис и российские предложения по европейской безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Четырехсторонний телефонный разговор состоялся после недавних обменов мнениями между партнерами, в том числе с украинскими коллегами и накануне переговоров США с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Североатлантическому Альянсу, США, ЕС и ОБСЕ удалось на фоне ситуации с Украиной показать сплоченность.

На прошлой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы с Украиной. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

В госдепартаменте США сообщили, что Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".