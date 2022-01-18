Блинкен 21 января встретится с Лавровым в Женеве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в Германию проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, сообщил во вторник журналистам на брифинге высокопоставленный представитель госдепа.

"Они согласились провести встречу в Женеве после поездки (Блинкена - ИФ) в Киев и Берлин", - сказал собеседник журналистов, добавив, что переговоры с Лавровым запланированы на ближайшую пятницу.

При этом в МИД РФ заявили, что встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве прорабатывается.

По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)". "Дипломатия не мертва", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что США крайне обеспокоены присутствием российских военных близ Украины, и Блинкен намерен призвать Россию к быстрой деэскалации.

Представитель госдепа подчеркнул, что цель США сейчас - выяснить, действительно ли РФ готова всерьез решать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Одним из признаков такого серьезного подхода, по его мнению, могло бы стать "снижение численности сил (близ границы с Украиной - ИФ) и возвращение войск в места постоянного базирования".

Ранее во вторник госдепартамент объявил, что с 18 по 20 января Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января, а 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД Германии Анналеной Бербок.