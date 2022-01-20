ВТБ счел, что квадратный метр жилья в РФ подорожает на 6-10% к концу года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в России увеличится к концу года на 6-10%, сообщила пресс-служба ВТБ.

"По оценке экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ), в 2022 году российский рынок вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции. К концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6-10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза", - говорится в сообщении.

По количеству сделок рынок в 2022 году тоже не просядет, уверены в банке. Программы льготного кредитования будут сохранять привлекательность ипотеки для населения.

За 2021 год квадратный метр жилья в среднем по стране подорожал более чем на 30%, стоимость превысила 100 тыс. рублей, а в столичных новостройках достигла 178 тыс. рублей. Не так заметно, но существенно выросли цены в Московской области (до 158 тыс. рублей за кв. метр, +16% за год), Санкт-Петербурге (более 180 тыс. рублей, +23%) и Ленинградской области (120 тыс. рублей, +22%).

На вторичном рынке за квадратный метр в среднем за 2021 год стали просить больше на 20%, ставка закрепилась на уровне выше 80 тыс. рублей. При этом, если брать столичные регионы, наибольший прирост показала Ленинградская область (120 тыс. рублей за кв. метр к концу года, +35% за год), Санкт-Петербург (179 тыс. рублей, +24%) и Московская область (146 тыс. рублей, +29%). В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал "всего" на 12%, до 298 тыс. рублей.

При этом средняя стоимость объекта падала - за счет сокращения площади лотов.

"Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры", - прокомментировал гендиректор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.