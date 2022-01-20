Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:55Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 337 891 706+3 790 099

ВТБ счел, что квадратный метр жилья в РФ подорожает на 6-10% к концу года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в России увеличится к концу года на 6-10%, сообщила пресс-служба ВТБ.

"По оценке экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ), в 2022 году российский рынок вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции. К концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6-10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза", - говорится в сообщении.

ЭкономикаВ Сбере подсчитали, что цены на вторичное жилье в РФ выросли на 20-25% за годЧитать подробнее

По количеству сделок рынок в 2022 году тоже не просядет, уверены в банке. Программы льготного кредитования будут сохранять привлекательность ипотеки для населения.

За 2021 год квадратный метр жилья в среднем по стране подорожал более чем на 30%, стоимость превысила 100 тыс. рублей, а в столичных новостройках достигла 178 тыс. рублей. Не так заметно, но существенно выросли цены в Московской области (до 158 тыс. рублей за кв. метр, +16% за год), Санкт-Петербурге (более 180 тыс. рублей, +23%) и Ленинградской области (120 тыс. рублей, +22%).

На вторичном рынке за квадратный метр в среднем за 2021 год стали просить больше на 20%, ставка закрепилась на уровне выше 80 тыс. рублей. При этом, если брать столичные регионы, наибольший прирост показала Ленинградская область (120 тыс. рублей за кв. метр к концу года, +35% за год), Санкт-Петербург (179 тыс. рублей, +24%) и Московская область (146 тыс. рублей, +29%). В Москве квадратный метр вторичного жилья подорожал "всего" на 12%, до 298 тыс. рублей.

При этом средняя стоимость объекта падала - за счет сокращения площади лотов.

"Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры", - прокомментировал гендиректор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

ВТБ

Новости по теме

Новости

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

Дочерний банк Wildberries начал предлагать покупателям предоплаченные карты

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе со Сбербанком

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе со Сбербанком

Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Андрей Мельников утвержден на должность гендиректора АСВ

Предправления МТС-банка сообщил об активной подготовке к IPO

Банк России предложил переименовать нефинансовую отчетность

Бюджет РФ в 2021 году исполнен с профицитом 514,8 млрд руб.

Бюджет РФ в 2021 году исполнен с профицитом 514,8 млрд руб.

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });