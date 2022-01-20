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ВТБ хочет взыскать с "Открытие холдинга" 62 млрд рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ВТБ в конце декабря 2021 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" 62,1 млрд рублей долга "как обеспеченные залогом имущества должника".

Как следует из картотеки суда, заседание по проверке обоснованности этого требования банка назначено на 21 марта .

Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Марию Булатову. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 18 мая 2022 года.

В судебном акте отмечалось, что "общий размер обязательств должника составляет 569,4 млрд рублей, что подтверждается представленными в материалы дела документами".

Заявление компании о собственном банкротстве поступило в суд 5 марта 2020 года.

В начале сентября 2020 года суд отказался ввести начальную процедуру банкротства "Открытие холдинга" по заявлению самого холдинга. Суд тогда указал, что холдингом не был соблюден специальный порядок опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Такое уведомление должно публиковаться не менее чем за 15 дней до даты обращения в суд. "Открытие холдинг" уведомил о своем намерении банкротиться 19 февраля 2020 года, а уже на следующий день подал иск.

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В результате решения суда, принятого в сентябре 2020 года, банк Траст", который также подал ходатайство о банкротстве холдинга, получил роль первого заявителя по делу.

Однако суд 7 октября 2020 года оставил без рассмотрения заявление "Траста" о банкротстве "Открытие холдинга". Апелляционный суд 28 октября 2020 года и кассационный суд 16 февраля 2021 года оставили определение в силе. "Траст" в апреле 2021 года подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ. 11 октября ВС РФ отказал банку в пересмотре дела.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

В конце апреля 2021 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве должника в качестве вступления в дело. Оно будет рассмотрено после заявлений о банкротстве компаний, которые поступили ранее.

Среди других кредиторов "Открытие холдинга", которые вступили в дело о банкротстве компании, - украинское ООО "Каскад" и ООО "РКТ".

В обращении осталось 10 выпусков биржевых облигаций "Открытие холдинга" общим объемом 205,973 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд назначил на 9 февраля заседание по проверке обоснованности требования ООО "РКТ", которое представляет держателей облигаций АО "Открытие холдинг", о включении в реестр кредиторов этой компании долга в размере 262,3 млрд рублей.

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им. Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сейчас Федеральная антимонопольная служба пытается оспорить эту сделку в суде.

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются его гендиректор Павел Федосеев (17,8%), основатель холдинга Вадим Беляев (10,8%), ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

ВТБ Открытие холдинг

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