"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что компания "Молдовагаз" в четверг заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь.

"Правительство и "Молдовагаз" делают все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям. Компания "Молдовагаз" ежедневно осуществляет платежи "Газпрому". Вчера "Молдовагаз" перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь. Оставшаяся часть составит менее $25 млн", - сказал Спыну в парламенте при обсуждении вопроса о введении режима чрезвычайного положения в области энергетики сроком на 60 дней.

Он отметил, что "Молдовагаз" просил у "Газпрома" отсрочку по выплате аванса до 31 января.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Ранее "Газпром" пригрозил прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь. "Молдовагаз" предложил выплатить часть аванса - около $38 млн из $63 млн. Если российский концерн не пойдет на уступки, в Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения. Однако потребители не останутся без газа, заверили в правительстве страны.