Премьер Молдавии попросила парламент ввести режим ЧП в области энергетики

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица запросила в парламенте введение режима чрезвычайного положения в области энергетики сроком на 60 дней.

На внеочередном заседании парламента в четверг она аргументировала необходимость этой меры тем, что "существуют реальные риски для энергетической безопасности страны".

Представляя проект постановления парламента, премьер сообщила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".

"Молдовагаз" получил предупреждение о том, что "Газпром" оставляет за собой право прекратить подачу газа в случае невыплаты аванса за январь. Согласно контракту, "Молдовагаз" должен был до 20 января оплатить поставку газа за декабрь. 14 января это обязательство было выполнено, "Молдовагаз" полностью расплатились за декабрь. Кроме того, до 20 января "Молдовагаз" должен выплатить 50% аванса за январь - около $63 млн. Речь идет об авансе за потребление газа в текущем месяце. Из $63 млн "Молдовагаз" выплатила $38 млн. Неоплаченная разница составляет $25 млн", - отметила Гаврилица.

Она выразила сожаление, что "Газпром" не захотел пойти навстречу "Молдовагазу".

"Положение об авансовых платежах было включено в контракт в 2006 году. В 2011-2014 гг. "Молдовагаз" накапливал долги на сумму около $400 млн. Накопление отрицательных отклонений всегда было нормальной практикой в области энергетики. Эти отклонения накапливались в холодный период времени и погашались летом. Никогда "Газпром" не прибегал к подобным меры. Это говорит об изменении подходов, если "Газпром" прибегнул к этому из-за столь несущественной суммы", - подчеркнула премьер.

Она отметила, что в условиях режима чрезвычайного положения правительство примет ряд срочных мер. По словам Гаврилицы, правительство в срочном порядке примет решение о предоставлении компании "Молдовагаз" отсрочки по выплате НДС, кроме того, правительство выплатит "Молдовагазу" авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовыми потребителями.

"Эти меры позволят "Молдовагазу" накопить и перечислить "Газпрому" необходимые $25 млн", - сказала премьер-министр.

Контракт с "Газпромом"

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно договору, "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпрома" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз".

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако, теперь и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, а в $647 за 1000 куб. метров.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил на прошлой неделе, что если цена сохранится на таком уровне и в феврале, то предприятие обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении тарифа на газ для конечных потребителей еще на 30-35%.