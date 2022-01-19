Власти Молдавии пообещали помочь "Молдовагазу" с выплатами "Газпрому"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии примет меры, которые позволят компании "Молдовагаз" заплатить весь аванс "Газпрому" за январь, заявила премьер-министр Наталья Гарилица.

"В частности, мы намерены предоставить "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС, а также правительство выплатит "Молдовагаз" авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются населению в условиях непомерного роста тарифа на газ", - заявила Гаврилица.

Вице-премьер Андрей Спыну, со своей стороны, подтвердил, что "Молдовагаз" получил предупреждение о том, что в случае, если предприятие не погасит в полном объеме долг за газ до конца дня 20 января, "Газпром" оставляет за собой право прекратить подачу газа. По его словам, в четверг "Молдовагаз" выплатит часть средств из авансового платежа в $63 млн., после чего необходимо будет выплатить еще $25 млн. По подсчетам правительства, объявленные меры позволят выплатить эту сумму.

"Вызывают сожаление действия "Газпрома". Положение об авансовых платежах было включено в контракт в 2006 году. В 2011-2014 гг "Молдовагаз" накапливал долги на сумму более $400 млн. Впоследствии эта задолженность была погашена. Но никогда "Газпром" не прибегал к подобным мерам. Мы сожалеем в связи с подобным изменением отношения "Газпрома" к Молдавии", - заявил Спыну.

Он добавил, что правительство и "Молдовагаз" делают все для того, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям. "Компания "Молдовагаз" ежедневно осуществляет платежи "Газпрому". Я знаю, что сегодня перечислили около семи миллионов долларов, завтра перечислят еще семь-восемь миллионов", - сказал Спыну.

По его словам, таким образом сумма перечисленных средств "Газпрому" в счет аванса за январь составит $38 млн. "По нашим расчетам, меры, которые завтра примет правительство в условиях чрезвычайного положения, позволят "Молдовагаз" выплатить и остающиеся $25 млн. Я полагаю, что это удастся сделать в пятницу, 21 января, чтобы не допустить прекращения подачи газа", - сказал Спыну.