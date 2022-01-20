Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви

Майкл Калви Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции по жалобе защиты отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий, сохраненную основателю Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви по приговору суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила кассационную жалобу защиты и отменила меру пресечения в отношении осужденного по приговору Мещанского суда Москвы от 6 августа 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кассационный суд указал, что при вынесении обвинительного приговора, не связанного с назначением реального лишения свободы, необходимость в применении меры пресечения, ограничивающей конституционное право человека на свободу и личную неприкосновенность, отпадает. До вступления приговора в силу, отметил суд, на осужденного не могут быть наложены ограничения, сопоставимые или превышающие назначенное ему наказание.

В 2019 год Калви и ряд его коллег стали обвиняемыми по резонансному уголовному делу о хищении средств банка "Восточный".

Американский бизнесмен изначального был помещен в СИЗО, затем переведен под домашний арест. В 2020 году Верховный суд изменил ему пресечения на запрет определенных действий, в рамках которой ему было запрещено: выходить за пределы их мест жительства с 20:00 до 6:00; находиться в помещениях банка "Восточный" и компании "Первое коллекторное бюро"; общаться с другими обвиняемыми по их делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением почтово-телеграфных отправлений суда, в производстве которого будет находиться уголовное дело; использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи с контролирующими органами и судом.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил всех фигурантов к условным срокам лишения свободы. В частности, Калви получил пять с половиной лет условно. Суд тогда сохранил для фигурантов дела ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Дело Baring Vostok

По версии обвинения, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Фигуранты были задержаны в 2019 году. Изначально дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению акционера "Восточного" Шерзода Юсупова. По окончании следствия обвинение фигурантов было переквалифицировано на растрату.