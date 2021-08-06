Суд назначил условные сроки фигурантам "дела Baring Vostok"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы решил назначить условное наказание основателю Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви и его коллегам по делу о растрате средств банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

С учетом данных о личности каждого из подсудимых, наличия смягчающих их наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, их исправление возможно без реального отбывания наказание в виде лишения свободы, говорится в приговоре судьи Анны Соковой.

Калви назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев условно. Дополнительного наказания в виде штрафа бизнесмену суд назначать не стал.

При этом суд установил Калви испытательный срок на пять лет. В течение испытательного срока Калви запрещено менять место постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. Также он должен встать на учет по месту жительства.

Назначая Калви условное наказание, суд учел данные о его личности, отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих - в частности, возмещение установленного следствием ущерба банку "Восточный". Суд также снял арест с имущества Калви.

Как передал корреспондент "Интерфакса", директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна - к четырем годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова - к четырем годам, экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова - к четырем годам, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева - к трем годам шести месяцам.

Операционного партнера фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно. Дополнительного наказания в виде штрафа Дельпалю суд назначать не стал. При этом суд установил Дельпалю испытательный срок на пять лет.

Согласно закону, в течение испытательного срока условно осужденный должен поведением доказать свое исправление. Если он нарушит установленные судом ограничения, будет уклоняться от возложенных на него обязанностей или совершит новое противоправное деяние, то условное наказание может быть отменено, и в таком случае он полностью будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы. При этом условно осужденный имеет право на досрочную отмену условного осуждения.

Суд сохранил для фигурантов дела ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно приговору, Дельпаль и другие фигуранты его дела, в том числе основатель Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, в составе организованной группы "совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установили следствие и суд, фигуранты похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Никто из них вину не признал.

"Дело Baring Vostok"

По версии обвинения, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Фигуранты были задержаны в 2019 году. Изначально дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению акционера "Восточного" Шерзода Юсупова. По окончании следствия обвинение фигурантов было переквалифицировано на растрату.

Сразу после задержания Калви и его коллеги были помещены в СИЗО. Позднее мера пресечения была смягчена всем обвиняемым.