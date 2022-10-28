"Дело Baring Vostok" направлено в апелляционную инстанцию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о растрате, по которому условный срок получил основатель инвестиционной компании Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, передано в Мосгорсуд для рассмотрение апелляционных жалоб защиты на приговор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Дата рассмотрения дела в Мосгорсуде будет известна позднее.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 приговорил семерых фигурантов так называемого дела Baring Vostok к различным срокам условного лишения свободы.

Калви получил пять с половиной лет лишения свободы условно. Операционному партнеру Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю суд назначил четыре с половиной года условно.

Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна - к четырем годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова - к четырем годам условно, экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова - к четырем годам условно, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева - к трем годам шести месяцам условно.

Дополнительного наказания в виде штрафа фигурантам суд назначать не стал.

При этом суд установил всем осужденным испытательный срок - каждому на пять лет. Согласно закону, в течение испытательного срока условно осужденный должен поведением доказать свое исправление.

Защита осужденных подала апелляционные жалобы на приговор. Калви заявил, что суд не разобрался в деле и что он считает возмутительным "быть осужденным за преступление, которого не было".

Как говорилось в приговоре, Калви и другие фигуранты его дела в составе организованной группы "совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенным лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Дело Baring Vostok"

Согласно фабуле дела, Калви и его коллеги похитили 2,5 млрд руб. банка "Восточный".

Так, по версии обвинения, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, установили следствие и суд, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Никто из фигурантов вину не признал.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб. Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви наставил, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Фигуранты были задержаны в 2019 году. Изначально дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению акционера "Восточного" Шерзода Юсупова. По окончании следствия обвинение фигурантов было переквалифицировано на растрату.

Сразу после задержания Калви и его коллеги были помещены в СИЗО. Позднее мера пресечения была смягчена всем обвиняемым.

В 2022 году в западных СМИ появилась информация об отъезде Калви из России.