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"ВТБ Капитал" обновил макропрогноз для России на 2022 год

Инвестбанк ждет укрепления рубля, годовой инфляции в пределах 5,6% и роста ВВП на 2,2%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" ожидает, что годовая инфляция в 2022 году составит 5,3-5,6%. По структуре она будет выглядеть следующим образом: продуктовая инфляция - 6,5%, непродуктовая - 4,7%, в услугах - 4%. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе на текущий год, который инвестбанк представил 20 января.

Как пишут аналитики, необходимости в снижении цели по инфляции до 3% нет: нынешний таргет (4%) выбран таким образом, чтобы минимизировать волатильность роста цен и возможность дефляции.

По мнению инвестбанка, ключевая ставка в первом полугодии может достигнуть 9,5% (повышение ставки в феврале на 50 базисных пунктов и еще одно, на 50 базисных пунктов, в марте-апреле).

Как говорится в отчете, рубль имеет шансы укрепиться по отношению к доллару с нынешних 76 рубля за $1 до среднегодового уровня 73,7 рубля/$1 в 2022 году и 73,8 рубля/$1 в 2023 году. "Основные факторы, которые будут влиять на курс национальной валюты: прогнозируемая цена на нефть марки Urals порядка $74,7 за баррель в 2022 году и $65 за баррель в 2023 году, изменение структуры роста российского ВВП, сокращение страновой премии за риск и относительно высокая реальная ставка по сравнению с остальными развивающимися экономиками", - пишут эксперты "ВТБ Капитала".

Рост ВВП России в 2022 году составит 2,2%, ожидают в инвестбанке. "В прошлом году к допандемийному уровню вернулись финансовый и строительный сектора экономики, а также оптовая и розничная торговля, остальные же пока испытывают трудности. Рост реальных зарплат населения будет на уровне роста ВВП", - отмечается в обзоре.

"Конец 2021 года и начало 2022 года рифмуются с концом 2018 года. Монетарные условия ужесточались на фоне высокого инфляционного давления, геополитическая неопределенность росла, из-за чего курс рубля не соответствовал фундаментальным макропоказателям, структура роста ВВП менялась от потребления к инвестициям. Поэтому 2022 год будет иметь общие черты с 2019 годом: инфляционное давление будет постепенно ослабевать, а денежные условия оставаться жесткими. Поддержка со стороны кредитного и бюджетного импульса будет ослабевать, а экспорт и инвестиции будут главными драйверами роста ВВП, что даст дополнительную поддержку рублю", - прогнозирует старший экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

ВТБ Капитал Александр Исаков Urals

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