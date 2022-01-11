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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мировой ВВП в 2022 году вырастет на 4,1%, говорится в январском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

В июне ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,3%.

Ухудшение прогноза отражает продолжающиеся вспышки COVID-19, сокращение бюджетных стимулов и сохраняющиеся проблемы с поставками, говорится в сообщении ВБ.

"В следующем году прогнозируется возвращение объемов производства и инвестиций в странах с развитой экономикой к уровню, существовавшему до пандемии, однако в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они останутся заметно ниже", - отмечают эксперты банка.

Оценка подъема глобального ВВП в 2021 году снижена на 0,1 процентного пункта по сравнению с июньским прогнозом, до 5,5%. Это самые высокие пострецессионные темпы повышения за 80 лет.

Замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира. В том числе в США, как ожидается, рост в текущем году замедлится до 3,7% с 5,6% в 2021 году, в Китае - до 5,1% с 8%, в еврозоне - до 4,2% с 5,2%.

Между тем ВВП Индии, согласно новому прогнозу, вырастет на 8,7% после ожидаемого подъема на 8,3% в 2021 году.

Понижательные риски для прогноза роста мировой экономики включают в себя возвращение пандемии, дальнейшие перебои в поставках, дестабилизацию инфляционных ожиданий, неожиданные финансовые стрессы и возможные климатические катастрофы, отмечают аналитики ВБ.

Кроме того, власти развивающихся экономик сталкиваются с проблемами повышенного инфляционного давления и ограниченных возможностей бюджетов. В долгосрочной перспективе этим странам необходимо будет провести реформы, направленные на снижение зависимости от цен на сырьевые товары, сокращение неравенства и повышение готовности к кризисам, говорится в докладе.

Президент группы Всемирного банка Дэвид Мэлпас в своем обращении в ходе презентации доклада также указал на ряд других проблем, включая массовый выход людей из состава рабочей силы в США, высокий уровень заимствований со стороны правительств развитых стран, снижающий объем доступных средств для других государств, и проблемы малого бизнеса.

Всемирный банк

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