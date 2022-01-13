Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение после заявлений МИД РФ о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности, что делает дальнейшие переговоры в ближайшее время бессмысленными. Откат индексов МосБиржи и РТС под давлением западных продаж стал рекордным с марта 2020 года: первый упал в район 3670 пунктов, второй - ниже 1520 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал до 3674,73 пункта (-4,1%), индекс РТС - до 1516,99 пункта (-5,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,3%.

Доллар вырос до 76,32 руб. (+1,61 рубля).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. "Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом... не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

В этой связи, по словам Рябкова, в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Также замглавы МИД РФ добавил, что Россия найдет альтернативы и не прогнется под давлением в случае введения новых санкций США.

Переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности завершились в среду. Союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений.

Кроме того, Россия не получила от партнеров по ОБСЕ адекватного ответа и реакции на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнеров", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров, прошедших в четверг.

Подешевели акции ВТБ (-7,3%), Сбербанка (-6,6% и -5,3% "префы"), расписки OZON (-6%), TCS Group (-5,3%), бумаги "Магнита" (-5,6%), "Сургутнефтегаза" (-5,1% и -1,8% "префы"), "Аэрофлота" (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), "Роснефти" (-4,3%), АФК "Система" (-4,2%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Газпрома" (-3,5%), "РусГидро" (-3,1%), "Северстали" (-2,9%), "Московской биржи" (-2,7%), "Татнефти" (-2,7%), "МТС" (-2,7%), "Яндекса" (-2,6%), UC Rusal (-2,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "НЛМК" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%).

Упали после отсечки дивидендов за III квартал акции "Норникеля" (-6,6%, до 22,472 тыс. рублей; дивиденды - 1523,17 рубля на акцию).

Акции "АЛРОСА" подешевели на данных, что общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в декабре 2021 года составил $254 млн, что на 24% меньше результата ноября прошлого года и на 51% меньше, чем в декабре 2020 года.

"НОВАТЭК" сообщил в четверг, что по итогам 2021 года компания увеличила добычу газа на 3,3% - до 79,9 млрд кубометров.

Подорожали в четверг акции Polymetal (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 185,613 млрд рублей (из них 48,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 34,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 18,07 млрд рублей на акции "Норникеля").

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, "голубые фишки" оказались под давлением после завершения переговоров РФ-НАТО, которые не принесли никаких ощутимых результатов. Катализатором для усиления распродаж стали заявления представителя российского МИДа о том, что Россия является основным противником НАТО. Дополнительным негативом выступают предложения демократов США внести поправки в антироссийский санкционный план, ужесточив его. В итоге российский рынок акций изменил вектор движения и снизился.

В США индекс цен производителей в декабре увеличился меньше ожиданий, что может быть сигналом о торможении инфляции в Штатах. Это поддержало фондовые биржи в США.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, снижение российских активов (акций и рубля) ускорилось на фоне заявлений о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне, с большой вероятностью, продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. К тому же американские законодатели накануне представили проект более жестких санкций против России. Паники на российском рынке пока не наблюдается, инвесторы надеются, что очередной всплеск антироссийской риторики закончится без серьезных последствий, как это было уже не раз.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, поддержку рынку акций РФ оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть остается на высоких уровнях. Однако в рамках торгов основным негативом для российских акций стал геополитический фактор, а внешний позитив не смог компенсировать рост российских рисков. Текущая картина, сложившаяся на графике индекса МосБиржи, говорит в пользу продолжения нисходящей динамики, а первой целью снижения может выступить поддержка 3600 пунктов. В случае же отступления под этот уровень основным станет негативный сценарий с целью в районе 3100-3200 пунктов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что причиной волны распродаж российских акций стало заявление МИД России о том, что оснований для проведения нового раунда переговоров с Западом по гарантиям безопасности в ближайшее время нет, поскольку представители США и блока НАТО дали понять российской стороне, что не готовы двигаться к компромиссам.

Неустойчивость проявил и общерыночный фон. На первый план вновь выходит статистика по коронавирусу, скорость распространения штамма "омикрон" обескураживает: за сутки 12 января в мире установлен новый рекорд прироста заболевших - 3,4 млн человек, причем львиная доля новых случаев приходится на США.

Сформировать отскок вверх перед выходными в условиях вернувшейся внешнеполитической напряженности и рекордов пандемии рублевым активам будет непросто. При этом и для развития панических продаж конкретных поводов не просматривается. Поддержку российским активам могут оказать высокие цены на нефть, сорт Brent приблизился к $85 за баррель. Из важной статистики пятницы интерес представляют показатели торгового баланса КНР на конец 2021 года и информация по розничным продажам в США в декабре. Также на рынках будут ждать публикации финансовых отчетов за IV квартал крупнейших банков США - Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup.

Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3670-3770 пунктов, считает Бахтин.

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), снизилась Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,9%), нет единого вектора в США (Dow растет на 0,3%, S&P 500 и Nasdaq снижаются на 0,3-0,8%).

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось до 230 тыс., тогда как эксперты ожидали сокращения до 200 тыс. с уровня 207 тыс. неделей ранее.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 9,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 9,8% после ноябрьского прироста на 9,6%.

Нефть просела после роста накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $84,24 за баррель (-0,5% и +1,1% в среду), февральская цена WTI - $82,11 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-1,85 млн), запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей (ожидался рост на 2,75-3 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей (ожидался рост на 1,7-2 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 2,5 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 300 тыс. баррелей. В то же время, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,7 млн б/с.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в среду, что глобальный спрос на нефть оказался более высоким, чем ожидалось, поскольку распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" не привело к существенному ограничению экономической активности.