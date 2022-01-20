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Акционеры ОАК одобрили присоединение к корпорации "Сухого" и РСК "МиГ"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Объединенной авиастроительной корпорации" одобрило присоединение компаний "МиГ" и "Сухой", сообщила ОАК.

"Реорганизовать ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в форме присоединения к нему АО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" и АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (АО "РСК "МиГ")", - говорится в решении акционеров.

Совет директоров корпорации 30 ноября решил объединить ОАК, "МиГ" и "Сухой" в одну организацию.

Препдполагается, что ОАК, помимо выполнения функций корпоративного центра, "станет операционной компанией, будет непосредственно управлять производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывать авиационные программы и заниматься разработкой перспективной техники". Бренды "Сухой" и "МиГ" и их конструкторские школы в ОАК пообещали сохранить.

Упрощение корпоративной структуры ОАК позволит исключить дублирующие административные функции и сократить общехозяйственные затраты корпорации.

Компания "Сухой" серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны, а также выполняет экспортные контракты. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57, легким истребителем Су-75 Checkmate и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".

По результатам 2020 года компания получила выручку 140 млрд рублей (на 46% выше уровня 2019 года) и чистую прибыль 5,6 млрд рублей (на 26% больше, чем годом ранее), сообщили в ОАК.

Корпорация "МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны (в 2018 году подписан контракт на шесть машин). Также в компании ведется модернизация высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".

Кроме того, на площадке "МиГа" ЛАЗ им. Воронина в Луховицах осуществляется окончательная сборка регионального пассажирского самолёта Ил-114.

По данным ОАК, в 2020 году выручка компании составила 70 млрд рублей, превысив уровень 2019 года на 19%.

ОАК МиГ Сухой Кинжал Минобороны ЛАЗ

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