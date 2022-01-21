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Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - X5 Retail Group по итогам 2021 года увеличила продажи в сегменте e-grocery (GMV онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток") в 2,3 раза - до 52,864 млрд рублей с 22,623 млрд рублей в 2020 году, следует из сообщения компании.

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В частности, GMV (валовая стоимость товара) бизнеса экспресс-доставки вырос в четыре раза - до 30,79 млрд рублей с 7,152 млрд рублей. Количество выполненных заказов также увеличилось в четыре раза - до 19,183 млн. Средний чек при этом сократился на 5%, до 1533 рублей.

Оборот онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" в 2021 году повысился на 42,7%, до 22,074 млрд рублей. Количество заказов выросло на 30,1%, до 4,706 млн. Средний чек увеличился на 9,4%, до 4 533 рублей.

В целом чистые продажи цифровых бизнесов Х5 (онлайн-гипермаркет, экспресс-доставка, сервис доставки на "последней мили" 5Post и сервис доставки готовой еды "Много лосося") по итогам 2021 года выросли в 2,4 раза, до 47,943 млрд рублей.

X5 Retail Group

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