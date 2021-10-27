Х5 отметила "беспрецедентное" давление со стороны маркетплейсов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group отметила "беспрецедентное" давление на сегмент e-grocery со стороны маркетплейсов и экосистемных игроков.

"Мы видим беспрецедентное усиление давление на сегмент со стороны экосистемных игроков и маркетплейсов, для которых еда является основным инструментом повышения частоты покупок. Реалии таковы, что сегодня акционеры цифровых игроков готовы финансировать отрицательный денежный поток, миллиардные убытки", - сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман на Дне инвестора ритейлера в среду.

"Мы ожидаем, что такая ситуация продолжится в ближайшее время. Но наши инфраструктурные возможности, масштаб и десятки миллионов лояльных клиентов позволяют нам участвовать в этой цифровой гонке, но со значительно меньшими затратами, чем у наших конкурентов", - отметил он.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Общая выручка компании по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 10,1%, до 1,594 трлн рублей. В частности, офлайн-продажи увеличились на 8,8%, до 1,562 трлн рублей.

Оборот в сегменте e-grocery (GMV онлайн-гипермаркета и экспресс-доставки) вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 35,2 млрд рублей.

Директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Владимир Салахутдинов в ходе Дня инвестора сообщил, что компания пересмотрела подход к развитию своего онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" и теперь не будет трансформировать его в маркетплейс без привлечения партнера (на предыдущем Дне инвестора в октябре 2020 года топ-менеджмент Х5 заявил о планах создания FMCG-маркетплейса на базе онлайн-гипермаркета; год спустя в Дне инвестора не принимал участие ни один из руководителей цифровых бизнесов Х5).

"У нас нет амбиций сегодня инвестировать в создание еще одного маркетплейса, мы не хотим стать пятым или шестым в той гонке маркетплейсов, которая существует на российском рынке. Поэтому для "Впрок" мы рассматриваем различные сценарии партнерства, ведем такие диалоги и переговоры. Надеемся, что в ближайшее время мы определимся с партнером, как мы двигаемся дальше", - сказал Салахутдинов.

Следующим шагом развития проекта может стать IPO, не исключил он.

При этом экспресс-доставка является продолжением CVP (ценностного предложения для клиентов) магазинов "у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". "Поэтому мы считаем, что развивать ее нужно внутри компании Х5, но, что очень важно, мы планируем выделить ее как отдельную бизнес-единицу с понятной и прозрачной экономикой", - сообщил Салахутдинов.

В ноябре прошлого года на фоне успешного IPO онлайн-ритейлера Ozon Х5 заявила, что рассматривает частное размещение и IPO для привлечения инвесторов в свои цифровые бизнесы.

В прошлом году инвестиции в онлайн-проекты Х5 составили около к 5% от общего размера капитальных затрат (89,9 млрд рублей), говорил ранее представитель компании.

В ходе Дня инвестора в октябре прошлого года Х5 объявила, что планирует занять 20% на российском рынке e-grocery в 2023 году. По итогам 2020 года доля Х5 составила 13%, компания стала лидером этого рынка.