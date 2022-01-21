Братья Ананьевы привлечены к субсидиарной ответственности по долгам "Промсвязькапитала"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд признал "доказанным наличие оснований" для привлечения компании Promsvyaz Capital B.V. (Нидерланды), братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывшего гендиректора АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, еще двух бывших топ-менеджеров этой компании к субсидиарной ответственности по обязательствам АО "Промсвязькапитал".

Постановление суда от 12 января было опубликовано на его сайте 20 января.

Суд приостановил производство по заявлению конкурсного управляющего должника и Промсвязьбанка, который является кредитором компании, в части определения суммы ответственности до завершения расчетов с кредиторами.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 5 октября 2021 года отказал в привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей общества, в том числе его основателей братьев Ананьевых и Плиева.

При этом суд первой инстанции признал "доказанными наличие оснований для привлечения Гулиева Руфата Вагиф оглы", который ранее был ликвидатором должника, к субсидиарной ответственности". Это решение, а также приостановление производства по заявлению до окончания расчетов с кредиторами, также оставлено в силе.

"Промсвязькапитал" принадлежал Дмитрию Ананьеву. На момент начала санации Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года - братья Ананьевы через "Промсвязькапитал" контролировали Промсвязьбанк и банк "Возрождение".

В апреле 2018 года компания "Промсвязькапитал" подала в суд заявление о признании ее банкротом в связи с обязательствами перед Промсвязьбанком.

Арбитражный суд Москвы 9 августа 2018 года признал компанию банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Суд открыл в отношении нее конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Рафаэля Сайдашева.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный Банку России. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе ПСБ создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.

Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2021 года занимал 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".