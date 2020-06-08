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Суд отклонил иск "Промсвязькапитала" к Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на 23 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 2 июня отклонил иск признанного банкротом АО "Промсвязькапитал", через которое бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы контролировали банк, о взыскании 22,94 млрд рублей с компании Promsvyaz Capital B.V. (Нидерланды).

"В иске отказать полностью", - говорится в картотеке суда.

Другой информации на сайте пока нет.

Нидерландская Promsvyaz Capital B.V. на начало 2018 года являлась основным акционером АО "Промсвязькапитал" (91,8%), принадлежала в равных долях бывшим владельцам Промсвязьбанка Ананьевым.

На момент начала санации Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года - братья Ананьевы через "Промсвязькапитал" контролировали Промсвязьбанк и банк "Возрождение".

В апреле 2018 года компания "Промсвязькапитал" подала в суд заявление о признании ее банкротом в связи с обязательствами перед Промсвязьбанком.

Арбитражный суд Москвы 9 августа 2018 года признал компанию банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Суд открыл в отношении нее конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Рафаэля Сайдашева.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор предварительно оценивал потребность банка в докапитализации в 100-200 млрд рублей.

На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Промсвязькапитал Promsvyaz Capital B.V. Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев

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