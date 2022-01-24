ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

В ее основе будут природные ингредиенты, получаемые из выращиваемого группой винограда

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Группа "Абрау-Дюрсо", один из ведущих производителей вина в России, сообщила, что начала выпускать косметику под брендом Abrau Cosmetics.

Выпущена первая лимитированная коллекция универсальных средств ухода, созданных на основе полезных природных ингредиентов, получаемых из выращиваемого группой винограда. Для этой косметики упаковка производится из полностью биоразлагаемых материалов финской компании Sulapac.

Новое направление Abrau Cosmetics возглавили Ксения Титова, жена акционера и президента ГК "Абрау-Дюрсо" Павла Титова, и генеральный директор производителя безопасной бытовой химии ООО "КубаньБытхим" Руслан Романцев. Титова более десяти лет изучала технологии и процессы создания натуральных косметических продуктов. Она окончила биологический факультет Лондонского университета Imperial College London, прошла курс Beauty Therapy and Health Studies в London College of Fashion, обучалась в британской школе Formula Botanica и Институте Роберта Тиссеранда. Через пресс-службу Титова отметила, что ей очень важна экологическая составляющая производства и что компания хотела бы изменить отношение к экологии в косметической индустрии в целом.

Производство косметики налажено на заводе ООО "КубаньБытхим" в Новороссийске.

Новинки Abrau Cosmetics выпущены лимитированной серией наборов стоимостью от 2 600 до 5 400 рублей.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран. По итогам 2020 года группа продала больше 40,5 млн бутылок алкогольной продукции.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.