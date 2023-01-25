Кизлярский коньячный завод в 2022 г. увеличил производство и продажи на треть

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ, Дагестан) в 2022 году увеличило объем производства на 34% по сравнению с 2021 годом - до 887,12 тыс. дал, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

По его словам, объем реализации вырос на 33% - до 877,98 тыс. дал.

""Кизлярский коньячный завод" является одним из немногих предприятий, на котором осуществляется полный цикл производства коньяка, начиная от закупки и переработки винограда до этапа розлива продукции в бутылки. С этой целью ежегодно осуществляется закупка и переработка винограда. Так в 2022 году было закуплено и переработано 39,6 тыс. тонн на сумму 1,189 млрд рублей без учета НДС", - сказал Дружинин.

По его словам, в прошлом году АО направило на переоснащение, модернизацию и капитальный ремонт 303 млн рублей.

"В 2022 году было завершено строительство здания КПП, приобретен этикетировочный автомат на линию розлива, а также теплообменник, установленный в цехе выдержки коньячных спиртов №4. Ведется поэтапное обновление автопарка, были приобретены пассажирский автобус, легковые автомобили и вилочный электропогрузчик", - уточнил гендиректор.

Он добавил, что в минувшем году на заводе также началась реализация проекта по замене оборудования по переработке винограда и строительству нового здания цеха переработки винограда.

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.