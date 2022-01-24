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Доля безналичных платежей в РФ выросла до рекорда в 2021 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей граждан (без учета P2P-переводов) в России в 2021 году составила рекордные 59,3%, а за четвертый квартал превысила 60%, говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на исследование лаборатории "СберИндекс" и "Платформы ОФД".

Доля безналичных расходных операций, по мнению экспертов, может приблизиться к своему максимуму уже через пять лет и составить около 85%. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчеты, отмечается в сообщении.

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Наибольшая доля безналичного оборота в IV квартале 2021 года была отмечена в Ненецком АО (73,9%), Якутии (68,9%) и Карелии (68,8%), лидером по росту этого показателя стала Тыва (+8,4 процентных пункта за год). Высокие показатели роста также отмечаются в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии - на 6,1 п.п. и 5,6 п.п. соответственно по сравнению с IV кварталом 2020 года.

Во всех 100 городах, вошедших в рейтинг по проникновению безналичных платежей, этот показатель превысил 60%.

В связи с развитием онлайн-торговли рост безналичных расходов наиболее заметен в сфере продовольственной розницы, особенно в крупных и сетевых магазинах.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в России в 2021 году может вырасти до 73% с 70% по итогам 2020 года.

Сбербанк

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