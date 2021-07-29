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ЦБ узнал, что более 75% взрослого населения РФ переводят деньги онлайн

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более 75% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через интернет или мобильный банкинг, следует из опроса, проведенного ЦБ РФ.

Доля населения, использующая дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств, за последние 12 месяцев составляет 75,4% от опрошенных.

Доля безналичных платежей за товары (работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению за 2020 год увеличилась на 5,6 п.п. - до 70,3% по сравнению с 64,7% в 2019 году.

Доля платежей за товары (работы, услуги), совершенных с использованием платежных карт на территории России, в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в 2020 году увеличилась на 10,6 п.п. - до 67,6%.

ЦБ РФ

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