Доля безналичных платежей в РФ по итогам II кв. продолжила расти, превысив 77%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей по итогам второго квартала 2022 года продолжила расти, превысила 77%, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Россия продолжает занимать лидирующие позиции в мире по темпу роста безналичных платежей. Даже несмотря на уход международных игроков, ограничение доступа к иностранным платежным сервисам, а также вообще исключение приложений наших банков из App Store и различных магазинов приложений, у нас по итогам второго квартала этого года доля безналичных платежей продолжала расти и превысила 77%", - сказала Бакина на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции РФ на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявила японская платежная компания JCB, а также American Express. Карты этих международных платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

В феврале зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла 73% от розничного оборота.

ЦБ в стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы прогнозировал рост доли безналичных платежей в розничной торговле в 2023 году до 75% (в момент публикации стратегии в апреле 2021 года эта доля составляла 70,3%). Регулятор ожидал, что доля безналичных платежей в торговле в 2022 году увеличится до 73%.