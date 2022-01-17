Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минпромторг России завершил сбор конкурсных заявок на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа) для производства электромобилей, сообщила пресс-служба министерства.

Заявки подали два претендента - ООО "Моторинвест" (Липецкая область) и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (Санкт-Петербург).

"Согласно условиям конкурса, предстоит несколько этапов экспертизы заявок; лучшей может быть признана одна или несколько заявок. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении Минпромторга.

СПИК предполагает "внедрение или разработку и внедрение технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей".

В декабре глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал журналистам подачу первых заявок на СПИК по производству электромобилей в январе. "Сначала это будет SKD (крупноузловая сборка - ИФ) с последующим углублением локализации, но в электротранспорте немного проще организация производства и компонентов. Там нет двигателя внутреннего сгорания, механической или автоматической коробки, задних мостов. С одной стороны, все проще, с другой - сложнее с точки зрения емкости батарей. Будущее за тем, кто изобретет батарею с емкостью хранения электричества больше, чем есть сегодня у конкурентов", - комментировал ситуацию министр.

Летом 2021 г. СМИ сообщали, что кластер по производству электромобилей может появиться в Липецкой области, где до 2019 г. на мощностях ООО "Моторинвест" выпускались китайские кроссоверы Changan. Курирующий автопром замглавы Минпромторга Александр Морозов ранее говорил, что проект поддержан ПАО "Россети" и для его реализации может быть заключен СПИК.

Между тем, в июле "Моторинвест" из-за задолженности на 12 млн рублей получил банкротный иск от ФНС в местном Арбитражном суде Липецкой области. Арбитраж в итоге отказался рассматривать заявление, не усмотрев признаков банкротства компании. Впрочем, юрлицо потенциального производителя электрокаров от этого не стало выглядеть убедительнее - по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 2014 г. ООО "Моторинвест" убыточно, а его выручка поступательно уменьшается - с 640 млн руб. в 2014 г. до символических 8 млн руб. по итогам "ковидного" 2020 г., в котором был зафиксирован убыток в 235,6 млн руб.

Петербургская компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", согласно базе данных "СПАРК", была создана в июне 2021 года и принадлежит двум физлицам - Игорю Гридину (55%) и Илье Рашкину (45%).