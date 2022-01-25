Минсельхоз объяснил нехваткой средств изменение условий кредитования АПК

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Предложения по изменению условий кредитования АПК, разработанные Минсельхозом, вызваны нехваткой средств. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XIII съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко) во вторник.

"С учетом тех средств, которые нам изначально были доведены на 2022 год, и с учетом роста ключевой ставки (ЦБ - ИФ) нам вообще денег не хватало на то, чтобы выдавать льготные кредиты новые ни по какой ставке. Нам не хватало денег для того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства в рамках ранее действующих кредитных договоров. У нас был минус", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации министерство не могло дать рынку в целом и молочной отрасли в частности ложные сигналы о том, что все будет хорошо, и о том, что останутся прежние условия по обслуживанию действующих и выдаче новых кредитов.

"Была проведена очень скрупулезная, очень непростая работа с нашими коллегами из других ведомств. Мы смогли договориться о том, что в случае дополнительных поступлений в бюджет мы сможем рассчитывать на увеличение финансирования по льготному кредитованию, причем не только для молочной отрасли, но и для всех остальных", - сказал министр.

Как сообщалось, в конце декабря Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru проект постановления правительства, в котором предлагалось повысить с 5% до 7% предельную ставку для льготных кредитов. Кроме того, ведомство предлагало снизить до 70% субсидирование ключевой ставки ЦБ на кредиты, в том числе и выданные с 2017 года. Эти предложения встретили серьезную критику со стороны аграрного бизнеса, который опасался, что нововведения приведут к снижению притока инвестиций в отрасль.

В январе Минсельхоз обновил предложения, сделав их более мягкими по сравнению с предыдущими. Согласно новому проекту, субсидии в размере 100% ключевой ставки ЦБ сохраняются по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах. По кредитам, выданным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года, субсидии будут предоставляться в размере 90% ключевой ставки, с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022 года - в размере 80%. Ставку кредитов, которые будут предоставляться с 15 февраля 2022 года, предлагается субсидировать в размере 70% ключевой ставки ЦБ. Процентная ставка по всем кредитам сохраниться на уровне 5%.

Как заявил Патрушев, проект постановления был скорректирован после того, как ведомство получило заверения, что может рассчитывать на объем финансирования.