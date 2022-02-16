Абрамченко поручила проработать выделение АПК 20 млрд руб. на льготное кредитование

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о выделении в первом полугодии 2022 года 20 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для аграрно-промышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, это поручение необходимо выполнить до 31 марта. Средства должны быть изысканы из дополнительных доходов отрасли, полученных в 2021 году.

Кроме того, Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос о внесении изменений в правила предоставления субсидий кредитным организациям "в части включения в них дополнительных условий к кредитным организациям, предусматривающих закрепление уровня доходов банков по льготным кредитам". Согласованные предложения должны быть внесены в правительство к 14 апреля.

Ранее в ходе совещания по льготному кредитованию АПК Абрамченко отмечала, что одна из ключевых задач, которые стоят перед отраслью, - это полная обеспеченность необходимыми финансовыми и другими ресурсами аграриев перед полевыми работами. "Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - отмечала вице-премьер.

Как сообщалось, беспокойство в связи льготным кредитованием вызвано резким сокращением в этом году средств на его субсидирование из-за роста ключевой ставки ЦБ. На 2022 год на субсидирование краткосрочного льготного кредитования АПК в бюджете предусмотрено 19,6 млрд рублей против 29,6 млрд рублей в 2021 году. В частности, на новые кредиты - только 1,5 млрд рублей.

В целом, на поддержку льготного кредитования (краткосрочное и инвестиционное) в АПК РФ в этом году предусмотрено 100,4 млрд рублей против 90,5 млрд рублей, освоенных в прошлом году. Доля коротких кредитов, которые нужны, прежде всего, для полевых работ, сократилась до 20% с 33% годом ранее.

По данным Минсельхоза, в 2021 году АПК РФ привлек 628 млрд рублей краткосрочных кредитов против 592,2 млрд рублей в 2020 году. Доля кредитования растениеводства составила 33,3% (37,4% в предыдущем году), животноводства - 35,6% (39,1%).