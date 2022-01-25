Минсельхоз РФ не увидел жесткого демпинга со стороны белорусских сыроделов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Минсельхоз РФ заявили, что не видят жесткого демпинга со стороны белорусских производителей сыров. Но ведомство признает, что на рынке есть определенный перекос, связанный с этими поставками.

"Мы не наблюдаем какого-то жесткого демпинга", - заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на XIII съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко) во вторник, отвечая на вопрос одного из делегатов. Он касался поставок сыров из Белоруссии, со стороны производителей которых автор вопроса видит "жесткий демпинг" и опасается за окупаемость отечественных проектов.

"У нас раньше были более сложные взаимоотношения с белорусскими партнерами. Номенклатура поставок из Белоруссии и разница цены была по большему количеству пунктов. Вы сыры упомянули. Видимо, надо и здесь поработать чуть-чуть. У нас есть такая необходимость и возможность. Мы движемся по пути интеграции, хотим, чтобы определения сельхозпроизводителей были унифицированы, чтобы меры поддержки были определенным образом унифицированы", - сказала Патрушев.

Как сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, вопросами унификации занимается специальная рабочая группа, созданная аграрными ведомствами двух стран. "Создана своего рода дорожная карта, выполнение которой находится на контроле у правительства", - сказала она.

Вместе с тем первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут признала, что "есть перекос по сырам, это понятно". По ее словам, белорусская продукция учитывается при составлении балансов. "Белоруссия является частью нашего баланса, неважно, какие у нас будут интеграционные процессы, но мы уже считаем у себя Белоруссию с точки зрения баланса <...> Эта продукция будет на рынке и еще больше (будет - ИФ) давить на наш внутренний рынок. Это надо принимать во внимание. Тема сыров очень сложная с точки зрения планирования, потому что их уже много. Это вопрос бизнес-риска. В этом надо жить", - сказала она.

Лут не исключила, что ситуация может измениться после того, как будут гармонизированы все требования к этой продукции.

На изменения рассчитывают и в Россельхознадзоре.

Как заявил на съезде его руководитель Сергей Данкверт, в настоящее время на долю Белоруссии приходится 81% поставляемого в РФ сыра. В частности, в прошлом году, согласно электронным ветсертификатам, было ввезено 218 526 тонн этой продукции.

По его словам, до конца этого года планируется интегрировать системы прослеживаемости продукции обеих стран. "Мы сегодня электронные сертификаты по сыру получаем с завода, а вот какое сырье зашло на завод, мы не видим. Думаю, что до декабря 2022 года мы это сделаем, и тогда количество и качество сыра будет еще лучше контролироваться", - сказал Данкверт.