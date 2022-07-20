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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

Эксперты видя риски для рынка в снижении покупательской способности населения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В 2021 году в России сменился лидер рынка сыра: первое место по объему производства занял пермский "Юговской комбинат молочных продуктов" (ЮКМП). Он произвел 39,4 тысячи тонн продукции и потеснил лидера предыдущего года - ГК "Фудлэнд", которая на двух своих заводах выпустила более 28 тысяч тонн сыра.

Это следует из рейтинга, который Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) составил при участии Milknews и Streda Consulting.

В пятерку лидеров также вошли Рубцовский молочный завод (25 тысяч тонн), группа СК "Ичалковский" и сырзавод "Сармич" (19 тысяч тонн) и компания "Киприно" (17 тысяч тонн).

Всего в 2021 году топ-20 российских производителей сыра выпустили 285 тысяч тонн полутвердых сыров и сырных продуктов, что соответствует почти 70% общего объема производства, говорится в пресс-релизе союза.

"По рейтингу мы видим, что крупные инвесторы продолжают реализацию масштабных проектов, и это меняет расклад сил не только на рынке сыров, но и во всей молочной отрасли", - прокомментировал гендиректор Союзмолоко Артем Белов.

В обновленный топ-20 вошли две новые компании: ГК "Сыробогатов" вывела на проектную мощность новый завод в Орловской области и сразу заняла 13-ю позицию в рейтинге. На 20-й позиции оказался ставропольский АО "Сыродел", вытеснивший "Брасовские сыры" (Брянская область) за пределы рейтинга.

Общий объем производства сыров всех видов в России по итогам 2021 года составил 602 тысячи тонн, что на 5% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 24%, до 27 тысяч тонн, потребление - на 5%, до 859 тысяч тонн.

"Основные риски для дальнейшего развития отрасли кроются в снижении покупательской способности населения, что может негативно отразиться на темпах роста, - считает генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. - В реализации проектов сегодня появились дополнительные риски, в частности, сложности с изменением логистических цепочек и во взаимодействии с поставщиками ключевого оборудования, поэтому в ближайшие годы темпы инвестирования в отрасль могут существенно снизиться".

Союзмолоко ЮКМП Фудлэнд Сармич Киприно Streda Consulting Алексей Груздев Артем Белов Сыробогатов
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