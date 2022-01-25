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Taiwan Semiconductor стала самой дорогой компанией Азии

Taiwan Semiconductor стала самой дорогой компанией Азии
Фото: Walid Berrazeg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), ведущий мировой производитель микросхем на заказ, стала самой дорогой компанией Азии, достигнув капитализации в $600 млрд на фоне растущего глобального спроса на полупроводниковые компоненты.

TSMC сместила с первого места в Азии китайскую Tencent Holdings Ltd., рыночная стоимость которой упала на 33% за последний год из-за усиления регулятивного давления на технологические компании в КНР, пишет газета The Wall Street Journal.

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По данным на закрытие рынка во вторник, капитализация Tencent составила около $569 млрд. TSMC обгоняет Tencent по рыночной стоимости с 15 декабря, свидетельствуют данные FactSet.

Микросхемы, выпускаемые TSMC, можно найти в миллиардах устройств, включая iPhone, компьютеры и автомобили. На долю компании, по данным Semiconductor Industry Association (SIA), приходится более 90% производства наиболее сложных полупроводниковых компонентов.

Аналитики и инвесторы считают рыночную стоимость TSMC оправданной, с учетом ее технологических преимуществ перед конкурентами, а также универсальности выпускаемых компанией чипов.

"Технологический разрыв между TSMC и ее конкурентами растет. Вот почему нам нравятся акции компании", - отмечает основатель и главный инвестиционный директор Optimas Capital Ltd. Томас Вонг.

Согласно оценкам S&P Global Market Intelligence, TSMC занимает девятое место среди крупнейших компаний мира, сразу за Berkshire Hathaway Inc. американского миллиардера Уоррена Баффета. Тайваньская компания также является крупнейшим компонентом фондового индекса MSCI Emerging Markets с весом около 7%.

Акции TSMC подорожали на 4% с начала 2021 года.

Taiwan Semiconductor

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