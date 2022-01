Крупнейшие IT-компании Китая оштрафовали за нарушения антимонопольного законодательства

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Власти Китая оштрафовали крупнейшие IT-компании страны за нарушения антимонопольного законодательства при заключении инвестиционных сделок и сделок M&A.

Как говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) КНР, были выявлены нарушения в более десятка сделок с участием таких IT-гигантов, как Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., JD.com Inc. и Bilibili Inc. Ведомство выписало штрафы этим компаниям в размере 500 тыс. юаней ($78,68 тыс.) за каждое нарушение.

Днем ранее китайские власти ввели новые правила, ужесточившие регулирование сектора. Согласно им, операторы цифровых платформ, число пользователей которых превышает 1 млн, должны будут проходить проверку на информационную безопасность, если решат получить зарубежный листинг. Кроме того, новые правила запрещают "необоснованную дискриминацию" предложений по цене или другим условиям на основе данных о предпочтениях пользователей.

Ужесточение регуляторной политики в отношении техсектора вызвало падение котировок акций техкомпаний КНР на торгах в Гонконге в среду. Индекс Hang Seng Tech, в состав которого входят основные IT-компании Китая, опустился на 4,2%. Бумаги Bilibili дешевеют на 9,9%, Tencent - на 4,4%, JD.com - на 6,6% и Alibaba - на 1,2%.