Intel сократила квартальную чистую прибыль на 21%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская корпорация Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 21%, но увеличила выручку на 3%, что оказалось лучше прогноза рынка.

Чистая прибыль Intel в октябре-декабре 2021 года составила $4,6 млрд по сравнению с $5,9 млрд за тот же период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,13 с $1,42.

Прибыль без учета разовых факторов упала до $1,09 на акцию по сравнению с $1,52 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,9 на акцию.

Квартальная выручка Intel увеличилась до $20,5 млрд с $20 млрд за тот же период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $18,33 млрд. Выручка без учета операций по выпуску чипов памяти, которое Intel продает южнокорейской SK Hynix, составила $19,53 млрд против $18,86 млрд.

Сама компания ожидала, что ее скорректированная прибыль в четвертом квартале составит $0,9 на акцию, выручка - около $18,3 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшилась на 7%, до $10,1 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,59 млрд.

В то же время подразделение DCG, выпускающее оборудование для датацентров, увеличило выручку на 20%, до $7,3 млрд. Результат также оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего $6,73 млрд.

Доход подразделения по выпуску чипов памяти уменьшился на 18%, до $1 млрд (прогноз - $1,06 млрд), бизнеса в сфере интернета вещей (IoT) - подскочил на 36%, до $1,1 млрд (прогноз - $1,06 млрд).

Всего по итогам прошедшего года компания получила чистую прибыль в размере $19,9 млрд, или $4,86 на акцию, при выручке в $79 млрд. Показатели оказались лучше ожиданий Intel, в соответствии с которыми чистая прибыль прогнозировалась на уровне $4,5 на акцию при выручке в $77,7 млрд.

Согласно прогнозу Intel, в первом квартале 2022 года ее выручка составит $18,3 млрд, чистая прибыль - $0,7 на акцию, а прибыль без учета разовых факторов - $0,8 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль Intel в текущем квартале на уровне $0,86 на акцию при выручке в $17,61 млрд.

Компания также объявила, что увеличила дивиденды по итогам года на 5%, до $1,46 на акцию.

Акции Intel подешевели на 2,75% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности. За последние 12 месяцев стоимость акций компании упала на 5%, в то время как S&P 500 прибавил 15%.