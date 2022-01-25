Финансирование инфраструктуры ЖКХ из средств ФНБ начнется в 2022 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует в текущем году начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В текущем году мы продолжим реализацию всех инструментов инфраструктурного меню, дополнительно планируем начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ с использованием средств ФНБ. Всего на реализацию инженерной инфраструктуры планируется направить 150 млрд (рублей - ИФ)", - сказал Хуснуллин на совещании правительства.

Ранее сообщалось, что 1,5 трлн рублей из ФНБ в 2021-2023 гг. направят на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты, которые "создают основу для экономического развития". "В первую очередь это, конечно, дороги - автомобильные, железные дороги", - заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов в конце 2021 года.

Также Минфин предложил штрафовать компании, которые не перечисляют полученные на инфраструктурные проекты средства ФНБ своим контрагентам больше месяца. Также предложено штрафовать те компании, которые за год используют меньше средств ФНБ, чем заявлено в паспорте проекта, и не предупредят об этом до 1 июля текущего года.