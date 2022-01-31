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Мишустин подписал документ о финансировании модернизации ЖКХ из средств ФНБ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Подписано распоряжение о финансировании модернизации ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Документ подписан. В текущем году на модернизацию ЖКХ правительством будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что с помощью этих средств можно будет профинансировать до 80% затрат. Средства предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых.

"Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков", - заверил Мишустин.

Рассматривать заявки и доводить средства до регионов поручено правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство РФ планирует в текущем году начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ за счет средств ФНБ.

"В текущем году мы продолжим реализацию всех инструментов инфраструктурного меню, дополнительно планируем начать реализацию механизма финансирования инфраструктуры ЖКХ с использованием средств ФНБ. Всего на реализацию инженерной инфраструктуры планируется направить 150 млрд (рублей - ИФ)", - отмечал Хуснуллин.

Михаил Мишустин ФНБ

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