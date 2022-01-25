Отскок рынка акций РФ во вторник сдержала "упавшая" Америка

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх вместе с нефтью после обвала накануне, отскок был сдержан сохраняющейся геополитической напряженностью вокруг России и Украины, а также новым падением индексов в США в преддверии итогов заседания Федрезерва; индекс МосБиржи в течение дня поднимался выше 3300 пунктов, но завершил основные торги в районе 3250 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3258,74 пункта (+0,7%, максимум сессии - 3333,04 пункта), индекс РТС - 1296,8 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 6,8%.

Доллар США вырос до 79,18 руб. (+0,42 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+6,8%), акции "АЛРОСА" (+6,1%), расписки OZON (+3,7%), бумаги Polymetal (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "МТС" (+2%), "Яндекса" (+2%), "Татнефти" (+1,9%), "РусГидро" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), UC Rusal (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-3,9%), "НЛМК" (-2%), АФК "Система" (-1,6%), "Роснефти" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -0,4% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%).

США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.

Западный и Южный военные округа России во вторник заявили о начале проверки боевой готовности войск с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе отдаленные. Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов названа плановой.

Между тем, президенты Франции, Польши и США, премьер Великобритании, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе видеоконференции подтвердили намерение обсудить украинский кризис на переговорах с Россией, в том числе на встрече "нормандской четверки", сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на рынках акций во вторник сохранялись повышенная волатильность и высокие объемы торгов, но степень нервозности снизилась. Покупатели осторожны, поскольку геополитический фон остается напряженным. К тому же, торги в США начались с нового снижения индексов, что оказало давление на российские акции и рубль вечером. Во вторник начинается двухдневное заседание Федрезерва, рынки могут и далее уклоняться от рисков, связанных с ужесточением денежно-кредитной политики.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Зайонц также констатирует, что инвесторы продолжают оценивать геополитический фон и ждут дальнейшего развития событий. Также участники рынка ожидают итогов заседания ФРС США в среду, которое способно определить будущее движение мировых рынков. Повышение ставки по итогам заседания маловероятно. Прежде чем повышать ставку, сначала необходимо завершить покупку облигаций на баланс - именно такое решение вполне возможно. Скорее всего, регулятором будут даны более явные сигналы о повышении ставки в марте, но это уже отражено в рыночных котировках, сюрпризом может стать лишь размер повышения, полагает эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник отыграл часть потерь после обвального старта недели.

Геополитика по-прежнему держит инвесторов в напряжении, при этом ситуация пока не переходит ни в сторону значимого улучшения, ни в сторону эскалации. Цены на нефть Brent держатся выше $86 за баррель. В среду многие участники торгов продолжат сохранять выжидательную позицию перед итогами заседания ФРС по процентной ставке (22:00 по московскому времени). Есть вероятность, что Федрезерв смягчит риторику на фоне слабости риск-активов, пандемии и неоднозначной макростатистики.

В середине недели в США будут опубликованы декабрьские данные по товарному торговому балансу и продажам новых домов, еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. По оценкам, в среду индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 3220-3370 пунктов, полагает Бахтин.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, геополитическая напряженность остается повышенной, однако помимо жесткой риторики и сообщений в СМИ, никаких других признаков эскалации конфликта нет. Во вторник начинаются двухдневные переговоры в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, планирует предложить "путь к деэскалации" в том, что касается кризиса вокруг Украины, сообщили в понедельник вечером парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, после распродаж понедельника многие акции оказались на минимальных значениях более чем за год. Соответственно, даже с учетом потенциальных западных ограничений доходность этих бумаг стала интересной в среднесрочном и долгосрочном плане. Однако говорить об улучшении геополитической ситуации пока невозможно: в Сенате США заговорили о превентивных антироссийских санкциях, а НАТО приводит свои силы к повышенной боеготовности.

На мировых рынках "быки" ушли в тень на фоне страхов по поводу агрессивного ужесточения денежной политики ФРС. В тоже время делают попытку восстановления акции банков, поскольку финансовые организации выигрывают от роста ставок, так как получают стабильный доход за счет покупки гособлигаций.

Нефть держится в небольшом "плюсе", информационный фон для актива существенно не меняется. Перебои с электроснабжением в Центральной Азии могли повлиять на производство и транспортировку нефти, хотя и в ограниченном масштабе. Более важным стали очередные атаки йеменских хуситов на объекты ОАЭ, хотя и без успеха. Кроме того, запасы на терминале в американском Кушинге достигли минимума за 10 лет. Соответственно, если падение запасов продолжится, то у WTI может появиться шанс сократить спред с Brent.

До итогов заседания ФРС американский рынок акций будет склонен к падению, так как по вопросу темпов повышения ставки остается много неясности. Российские бумаги имеют шанс закрыть день в "плюсе", хотя темпы прироста будут ограничиваться размером снижения американских индексов. С другой стороны, ситуация в геополитике остается крайне напряженной и способной преподнести очередные неприятные новости, которые могут привести к возобновлению падения российских индексов, считает Кочетков.

Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в "плюс" на 0,3-0,6% в последние 10 минут торгов.

Несмотря на отскок в США, в Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng просел на 1,7%), также снижаются Штаты (индексы теряют 0,9-2,2%), но скорректировалась вверх Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,8-1%).

Индекс потребительского доверия Conference Board в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 111,7-111,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня 115,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции укажет на вероятное повышение ставки уже в марте. ФРС, вероятнее всего, придется действовать достаточно жестко, чтобы подавить уже находящуюся на многолетних максимумах инфляцию в США.

На нефтяном рынке во вторник отмечается коррекция вверх после отката накануне, инвесторы продолжают наблюдать за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $87,46 за баррель (+1,4% и -1,8% в понедельник), мартовский фьючерс на WTI стоит $84,6 за баррель (+1,6% и -2,2% накануне). С начала года нефть подорожала более чем на 10%.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен пуск, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ГК "Самолет" (+11,5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+11,2%), ПАО "Левенгук" (+9,9%), "Мосэнерго" (+6,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (+6,6%), "Ютэйр" (+6%), ГДР Ros Agro (+5,7%).

ПАО "Группа ЛСР" (+3,7%) в IV квартале 2021 года увеличило продажи на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 29 млрд рублей, сообщила компания. По итогам 2021 года продажи компании выросли на 1%, до 96 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости сократился на 25,8% и составил 613 тыс. кв. м.

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-10,5%), расписки "О'Кей" (-6,5%), GDR X5 Retail (-5,7%), акции OR Group (-4,6%), ПАО "Группа Позитив" (-4,2%).

Ритейлер "Детский мир" (-0,7%) в IV квартале 2021 года увеличил чистую выручку на 6,3% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 47,3 млрд рублей. Общий объем продаж (GMV) вырос на 8,5%, до 53,3 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении компании. Онлайн-продажи увеличились на 33,2%, до 18,9 млрд рублей с НДС.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 181,84 млрд рублей (из них 45,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 35,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,32 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").