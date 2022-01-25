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Лидеры стран НАТО подтвердили намерение решать проблему на востоке Украины путем переговоров

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президенты Франции, Польши и США, премьер Великобритании, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе видеоконференции подтвердили намерение обсудить украинский кризис на переговорах с Россией, в том числе на встрече "нормандской четверки", сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

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"Все участники выразили большую обеспокоенность в связи с масштабными передвижениями российских вооруженных сил (на границе с Украиной - ИФ) и в связи со спровоцированным Россией напряжением. Они считают, что видимые шаги по деэскалации должна принимать Россия. Все участники также считают, что вопросы безопасности и стабильности в Европе должны решаться путем переговоров", - указал Хебештрайт на конференции, которая прошла в понедельник вечером, ее темой была ситуация вокруг Украины и обсуждение дальнейших действий представителей ЕС и североатлантического альянса.

Помимо этого, участники разговора "подтвердили готовность продолжать соответствующие дипломатические усилия".

"В том числе усилия Германии и Франции в рамках "нормандского формата", - заявил Хебештрайт.

Собеседники подтвердили готовность поддержки Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Они согласны в том, что дальнейшая российская агрессия по отношению к Украине будет иметь серьезные последствия", - добавил представитель кабмина ФРГ.

Франция Польша США Великобритания

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