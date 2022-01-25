Цена нефти Brent превысила $87 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки ускорили рост в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по московскому времени подорожали на $1,02 (1,18%) - до $87,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,84 (1,01%) - до $84,15 за баррель.

Накануне обе марки подешевели почти на 2% на фоне укрепления курса доллара США.

Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

"В последнем квартале 2021 года нефть марки Brent прошла через фазу коррекции, после чего сильно росла в конце года и в первые дни 2022 года, тем самым быстро приближаясь к своему сильному сопротивлению на уровне $86,75 за баррель", - говорится в прогнозе банка Saxo Bank на первый квартал.

"Прорыв выше этого уровня, вероятно, откроет путь к следующей сильной области сопротивления между $107 и $115 за баррель. Базовый тренд является восходящим, о чем свидетельствуют растущие 21-, 55- и 200-дневные скользящие средние. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) выше 60 также подтверждает этот восходящий тренд", - написал технический аналитик Saxo Bank Ким Крамер Ларссон.