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ФАС согласовала ходатайство УГМК о приобретении 100% акций золотодобытчика "Высочайший"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство УГМК о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold), говорится в сообщении службы.

Сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке золота, считают в ведомстве.

О том, что УГМК подала в ФАС ходатайство о покупке "Высочайшего", стало известно в ноябре 2021 года. Действительно, проводится due diligence, подтвердил позднее член совета директоров и совладелец УГМК Андрей Бокарев, но никакие детали возможной сделки не известны.

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УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников РФ, без учета возможной переработки давальческого сырья. Если сделка по покупке "Высочайшего" пройдет, объединенная компания может существенно подняться в рейтинге российских золотодобытчиков.

Покупкой GV Gold в разное время интересовались китайская Fosun, структуры Романа Троценко, Кенеса Ракишева и, по данным источников, Владислава Свиблова. "Высочайший" также уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, в последний раз - весной 2021 года. Тогда компания была оценена в 90,7-112,7 млрд рублей. Но буквально накануне начала торгов золотодобытчик вновь отложил размещение.

"Высочайший" уже входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Крупнейшими акционерами являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталия Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.

"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.

ФАС УГМК Высочайший GV Gold

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