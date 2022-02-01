"Высочайший" в 2021 году увеличил производство золота на 2%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Высочайший" (GV Gold) сообщил, что по итогам 2021 года увеличил производство золота на 2%, до 276 тысяч унций, включая 50 тысячи унций золота в концентратах.

Производство выросло, несмотря на пандемию, крупные пожары в Якутии и связанные с ними перебои в энергообеспечения предприятия, отметил через пресс-службу глава компании Герман Пихоя.

Драйвером роста в прошлом году был Тарынский ГОК: он нарастил производство в полтора раза, почти до 95 тысяч унций, включая золото в концентрате. Рост обусловлен выходом предприятия на новый производственный цикл после завершения масштабной реконструкции карьера и внедрения программы по повышению операционной эффективности ЗИФ, поясняет компания. В 2022 году "Высочайший" планирует начать разработку второго карьера Тарынского ГОКа на близлежащем участке Перешеек.

Общий объем реализации золота GV Gold по итогам года составил 252 тысяч унций. Показатель снизился на 9% год к году в связи с тем, что компания не реализовала часть произведенного концентрата ввиду сезонности отгрузок в северных районах Якутии. Партия сформирована и будет реализована в 2022 году. Средняя цена реализации золота в 2021 году увеличилась на 2%, до $1742 за унцию. Общая выручка "Высочайшего" от реализации золота и концентрата по итогам года оценивается в $440 млн - на 7% меньше, чем в 2020 году.

"Высочайший" ожидает производство золота по итогам 2022 года на уровне 285-295 тыс. унций, это подразумевает рост на 3-7% к прошлому году.

На Светловском, основном на данный момент проекте развития компании, на 2022 год запланированы закупка горнотранспортной техники и оборудования и начало строительства инфраструктурных объектов - вахтового поселка, круглогодичной дороги и линий электропередач ВЛ.

На ГОКе "Высочайший" (месторождение Голец Высочайший) проведены пусконаладочные работы и осуществлен технологический запуск дополнительного оборудования для переработки хвостов, производительность до 400 тысяч тонн в год. Преимущество проекта заключается в низкой себестоимости, так как техногенное сырье не требует дробления и измельчения.

"Высочайший" уже входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Крупнейшими акционерами являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталия Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.