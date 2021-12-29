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Акционеры "Высочайшего" одобрили дивиденды за III кв. почти на 1,8 млрд руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) одобрили дивиденды за III квартал 2021 года в размере около 32,23 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

В общей сложности на дивиденды будет направлено 1,77 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 января.

Ранее "Высочайший" выплатил примерно по 16,71 рубля на акцию по итогам I квартала и 24,92 рубля на акцию по итогам II квартала.

Общие выплаты за 9 месяцев составят 4,06 млрд рублей - на 10% меньше суммарных дивидендов за аналогичный период 2020 года.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталия Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.

Высочайший

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