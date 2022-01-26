Citigroup ожидает падения цен на нефть до $65 за баррель к IV кварталу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Аналитик Citigroup Эд Морс ожидает, что цены на нефть упадут более чем на 20% к четвертому кварталу 2022 года, до среднего уровня в $65 за баррель.

Прогноз Морса не совпадает с прогнозами других экспертов с Уолл-стрит. Ранее банки Morgan Stanley и Goldman Sachs сообщили, что ожидают подъема стоимости нефти Brent до $100 за баррель уже к третьему кварталу главным образом из-за недостатка предложения на рынке на фоне растущего спроса.

"Я думаю, что аналитическое сообщество совершило колоссальную ошибку, упустив из вида происходящее на местах (на нефтедобывающих предприятиях - ИФ), проигнорировав проекты, получившие инвестирование, не разобравшись в эффективности капитала. Оно ослеплено своим предубеждением, говорящим, что рынок недоинвестирован", - отметил Морс в интервью изданию Barron's.

Морс согласен с большинством аналитиков по поводу спроса, который в этом году, как ожидается, продолжит расти. Но он считает, что эксперты ошибаются относительно предложения, потому что они сфокусированы на общем размере инвестиций в нефтедобычу. По его мнению, показатель не может отражать уровень нефтедобычи. Аналитик убежден, что компании стали намного эффективнее, сократив затраты на разведку и разработку месторождений более чем вдвое за последние несколько лет.

Тем не менее, Морс не считает, что подъем цен до отметки в $100 за баррель невозможен. Он полагает, что "бычий" тренд на рынке является переходящим, поскольку предложение растет очень быстро.

Citigroup прогнозирует, что добыча нефти в текущем году вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки даже при условии, если страны ОПЕК будут увеличивать добычу на 250 тыс. б/с каждый месяц, вместо 400 тыс. б/с согласно ранее принятому плану. Морс полагает, что нефтедобыча в мире в 2022 году будет превышать 102 млн б/с. При этом он также ожидает, что нефтекомпании США, которые сейчас добывают 11,8 млн б/с, увеличат нефтедобычу по крайней мере на 800 тыс. б/с.

"Все указывает на избыток предложения к концу года", - заявил аналитик.

Между тем Морс также считает, что американские нефтекомпании увеличат добычу более чем на 1 млн б/с в следующем году, до 13,9 млн б/с, что станет рекордным показателем. "И, конечно, скорее всего нам придется пересмотреть это число в сторону повышения, поскольку компании будут тратить больше, чем мы думаем", - отметил он.