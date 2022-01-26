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Brent подорожала до $90 за баррель впервые с октября 2014 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко ускорили рост в среду вечером после выхода официальных данных о росте запасов энергоресурса в США по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:55 по московскому времени подорожали на $1,81 (2,05%) - до $90,01 за баррель. Стоимость марки поднялась выше $90 за баррель впервые с 13 октября 2014 года.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $1,7 (1,99%) - до $87,3 за баррель. Котировка на WTI также находится на максимуме за последние 7 лет.

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей - до 416,19 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов только на 1 млн баррелей.

Между тем большинство аналитиков ожидает дальнейшего увеличения спроса на нефть, и ряд инвестбанков, включая Goldman Sachs, прогнозирует подъем цены Brent до $100 за баррель в текущем году, отмечает Bloomberg.

Эксперты Citigroup, тем не менее, ожидает, что цены на нефть упадут более чем на 20% к четвертому кварталу 2022 года до среднего уровня в $65 за баррель.

Brent WTI США

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