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Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.

Эти проблемы, как ожидают в Tesla, сохранятся до конца 2022 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд по сравнению с $721 млн годом ранее. В 2020 году Tesla впервые вышла на прибыльный уровень по итогам года.

Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тысяч машин.

В четвертом квартале чистая прибыль Tesla выросла до $2,3 млрд, или $2,05 в расчете на акцию, по сравнению с $270 млн, или $0,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,54 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,36 на акцию.

Квартальная выручка Tesla увеличилась на 65%, до $17,7 млрд при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $17,1 млрд, продажи автомобилей выросли на 71%, до 308,65 тысяч машин.

"Наши предприятия работали при неполной загрузке в течение нескольких кварталов, и основным ограничительным фактором стали проблемы в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года", - говорится в письме Tesla к инвесторам.

"Мы рассчитываем увеличить производство так быстро, как это станет возможно, не только за счет новых предприятий в Остине и Берлине, но и за счет максимизации выпуска на заводах во Фримонте и Шанхае", - заявили в компании.

Глава Tesla Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами, что компания не будет выводить на рынок новые модели автомобилей в этом году.

"Основной фокус Tesla в текущем году - это наращивание производства", - сказал Маск, отметив, что он рассчитывает увеличить поставки более чем на 50% в 2022 году.

Акции Tesla подешевели на 0,8% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 8,5%.

Tesla США

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