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Tesla отозвала почти 54 тыс. машин из-за проблем с ПО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc., производитель электрокаров, отзывает 53 882 автомобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с ПО режима автономного вождения.

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Речь идет о функции "rolling stop" в ПО full self-driving (полное автономное вождение), которая отвечает за торможение перед запрещающим движение знаком. Как сообщило Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) США, эта функция может позволить автомобилю проехать без остановки через знак.

Отзыв касается определённых автомобилей Model S и Model X 2016-2022 годов производства, Model 3s 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Tesla также сообщила, что бесплатно выполнит обновление ПО, отключающее функцию "rolling stop".

Акции компании прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.

Tesla

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