Минфин РФ предложил ввести криптовалюту в рамки банковской инфраструктуры

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними и идентификацию участников.

Для этого на законодательном уровне нужно ввести новые субъекты регулирования по аналогии с уже действующим регулированием цифровых финансовых активов. Такое предложение содержится в концепции регулирования криптовалют, которую подготовил Минфин, сообщило РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

О том, что министерство подготовило и обсуждает в Минфине эту концепцию, а также направило ее в аппарат правительства, сообщил ранее глава департамента финансовой политики Иван Чебесков.

Организаторами системы обмена цифровых валют могут стать банки с универсальными лицензиями, считает Минфин. Они будут контролировать и отслеживать операции с криптовалютами, выявлять операции, проводимые для незаконной деятельности, заниматься идентификацией клиентов, хранить информацию о сделке в течение минимум пяти лет, предоставлять данные по запросам в ЦБ, Росфинмониторинг, ФНС, следственные органы и другие, а также осуществлять банковское обслуживание сделки.

Проводить операции с криптовалютами, по мнению Минфина, смогут и физлица, и юрлица, для чего они должны пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке (организаторе системы обмена цифровых валют). Физлиц при этом предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Для контроля и отслеживания операций Минфин предлагает использовать сервис "Прозрачный блокчейн", разработку которого предложил Росфинмониторинг. В частности, Минфин предлагает создать в рамках сервиса базу данных криптокошельков, связанных с противоправной деятельностью.

Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что знаком с дискуссией по регулированию криптовалюты в РФ. Он также попросил правительство и ЦБ в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению провести ее в ближайшее время и сообщить о результатах.

Банк России в январе опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка - ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России.

До этого, в декабре, глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре РФ. "Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, непрозрачные, поэтому мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", - сказала она.