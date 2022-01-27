В покупке биткойнов ВЦИОМу признались 4% опрошенных россиян

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - О существовании биткойнов хотя-бы что-нибудь слышали 81% россиян, при этом когда-либо сами их покупали только 4%, показал опрос ВЦИОМа. При этом 32% респондентов поддерживают предложение Банка России запретить оборот криптовалют в России, 32%, скорее, не поддерживают, еще 33% это безразлично.

Опрос провели 22 января среди 1600 человек по телефону. Номера телефонов отбирались случайным образом, но выборка была взвешена по социально-демографическим параметрам.

Хорошо информированы о биткойнах и специально интересовались вопросом 17% опрошенных (13% респондентов при опросе в 2017 году), 47% представляют, что это такое, в общих чертах (43% в 2017 году), еще 18% слышали только название (14% в 2017 году). 19% россиян сказали, что впервые слышат это слово (30% пять лет назад).

При этом 15% респондентов полагают, что биткойны в России купить нельзя, они запрещены, 24%, наоборот, считают, что биткойны доступны всем желающим в России, 24% согласны с мнением, что эта криптовалюта доступна не всем.

С мнением, что биткойны хорошо защищены и их сложнее украсть, чем обычные деньги, согласны 38%, наоборот считают 27%, 34% опрошенных не в курсе. 56% считают покупку биткойнов неудачным вложением, так что покупать их не стоит (67% в 2017 году), 22% - наоборот, удачной инвестицией (13% в 2017 году).

Из тех, кто слышал про биткойны, 16% хотели бы их купить, 81% - нет. При этом 74% сказали, что никогда ни они сами, ни их близкие биткойны не покупали (84% в 2019 году), у 21% эту криптовалюту покупали знакомые или родственники (13% в 2019 году), 4% покупали биткойны лично (2% в 2019 году).

Ранее в январе Банк России представил доклад, в котором предложил жесткое регулирование рынка криптовалют - запретить в России их майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют. Интерес россиян к этому активу ЦБ счел источником потенциальных системных угроз. При этом регулятор готов разрешить согражданам покупать криптовалюты в зарубежных юрисдикциях. Минфин возразил ЦБ и предложил ввести регулирование криптовалют вместо их запрета.