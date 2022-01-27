Цена Brent стабилизировалась у $90 за баррель после резкого роста накануне

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются в четверг после впечатляющего подъема накануне, благодаря которому котировки обновили семилетние максимумы.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 подорожали на $0,05 (0,06%) - до $90,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,02 (0,02%) - до $87,33 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 2%.

Нефть поддерживают опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.