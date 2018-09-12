Тольяттихимбанк приостановил обслуживание клиентов из-за обысков

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тольяттихимбанк (Тольятти) приостановил работу в связи с обысками, сообщили "Интерфаксу" в колл-центре кредитной организации.

"В банке пока продолжаются следственные действия. Мы надеемся, что после 10 часов утра банк сможет возобновить обслуживание клиентов", - сказал сотрудник колл-центра.

Ранее Тольяттихимбанк сообщил, что был вынужден 11 сентября приостановить работу "для проведения оперативных мероприятий следственных органов".

При этом заместитель председателя правления Тольяттихимбанка Андрей Дроботов сообщил в фейсбуке, что обыски в банке связаны с уголовными делами в отношении "Тольяттиазота". "Конечно, ТоАЗ", - ответил Дроботов на реплику пользователя соцсети о том, что обыски в банке могут являться "эхом дела по ТоАЗу".

Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.

Тольяттихимбанк по итогам первого полугодия 2018 года занял 187-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".