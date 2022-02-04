ФАС отменила приостановку продажи более 70% акций Тольяттиазота

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ФАС отменила приостановку торгов, на которые выставлены 38,73791% и 32,02712% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) в рамках банкротства бывшего руководителя компании Сергея Махлая, сообщил "Интерфаксу" финансовый управляющий должника и организатор торгов Олег Егерев.

По его словам, теперь торги будут возобновлены. Их приостанавливали из-за жалобы в ФАС от представителя доверительных управляющих мажоритарным пакетом акций ТОАЗа, в частности на действия и/или бездействие организатора торгов. антимонопольного ведомства. Затем жалоба была отозвана до ее рассмотрения.

Это не первая жалоба в ФАС, связанная с торгами по реализации акций ТОАЗа: 25 января торги по продаже 38,73791% обыкновенных акций предприятия были приостановлены из-за жалобы "потенциального покупателя". Однако она не была рассмотрена, поскольку сам заявитель отозвал ее 27 января.

Как сообщалось, торги по двум пакетам в размере 38,73791% и 32,02712% обыкновенных акций ТОАЗа назначены на 8 февраля и 17 февраля соответственно.

Реализации первым лотом подлежат обыкновенные акции предприятия, в том числе дробные, учет и хранение которых осуществляется в Тольяттихимбанке на счетах депо Instantania Holdings Ltd. и Kamara Ltd. (соответственно, 80 целых 181044/225326 штуки, что составляет 18,74791%, и 86 целых 35354/225326 штуки, что составляет 19,99%). Стартовая цена лота определена в сумме 31 млрд 168,86 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 5 февраля.

Вторым лотом на торги выставлены обыкновенные акции ТОАЗа, в том числе дробные, учет и хранение которых осуществляется в Тольяттихимбанке на счетах депо Trafalgar Trafhold Limited и Bairiki Inc. (соответственно, 68 целых 163979/225326 штуки и 69 целых 69657/225326 штуки, что составляет 15,94611% и 16,08101%). Стартовая цена лота определена в сумме 25 млрд 665,864 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 17 февраля.

Все движимое и недвижимое имущество тольяттинского химзавода находится под арестом на основании решения Комсомольского районного суда от 2019 года по уголовному делу (по заявлению ОХК "Уралхим" - ИФ) в отношении экс-руководителей ТОАЗа Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельца и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беата Рупрехта (все они находятся за пределами России - ИФ) по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на ТОАЗе на сумму более $550 млн.

В настоящее время суд рассматривает кассацию на данный приговор.

Последовавшее удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с контролировавших ранее химзавод лиц, а также с ООО "Томет" (производит метанол на площадке ТОАЗа) и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и "Уралхима" привело к процедуре банкротства в отношении Махлая и ООО "Томет". Интересы ТОАЗа, который не считал себя потерпевшим и заявлял о необоснованности обвинений, в процедурах банкротства по решению суда представлял "Уралхим".

В конце ноября прошлого года в результате более 10-летнего корпоративного спора АО ОХК "Уралхим" заявило о получении контроля над советом директоров ТОАЗа: по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители "Уралхима".

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Дмитрия Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций ТОАЗа. В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО "ТОАЗ" составляет 97 115 506 рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225,326 тысячи рублей.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тысяч тонн карбамида в год