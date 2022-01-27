Акции ускорили рост на заявлениях МИД РФ о ситуации вокруг Украины

Индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3500 пунктов

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг ускорил коррекционный рост на заявлениях МИД РФ о неприемлемости войны между Россией и Украиной, индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3500 пунктов.

К 15:53 индекс МосБиржи составил 3482,83 пункта (+3,7%, максимум сессии - 3494,38 пункта), индекс РТС взлетел до 1406,27 пункта (+6,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже растут в пределах 6,7%.

Доллар опустился до 78,03 рубля (-1,39 рубля), нефть Brent выросла до $90,88 за баррель (+1%).

Лидируют в росте акции "Газпрома" (+6,7%), расписки TCS Group (+6,4%), бумаги "Роснефти" (+5,7%), Сбербанка (+5,7% и +4,9% "префы"), "РусГидро" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+4,3%), ВТБ (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Татнефти" (+3,5%), "НЛМК" (+3,3%), "ММК" (+3,1%), "Яндекса" (+3,1%), АФК "Система" (+3%).

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил в четверг, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось.

Дипломат добавил на брифинге в Москве в четверг, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев. "Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - заявил он.