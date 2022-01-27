Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 417 416+3 782 198

В МИД РФ назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев; он также подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.

"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он в четверг на брифинге в Москве.

Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев.

По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

Донбасс Украина МИД РФ Алексей Зайцев

Новости по теме

Новости

"Формула-1" продлила до 2028 года контракт на проведение Гран-при Сингапура

"Формула-1" продлила до 2028 года контракт на проведение Гран-при Сингапура

В Германии зафиксировали рекордные 203 тыс. случаев COVID за сутки

Лавров сообщил, что в ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос

Лавров сообщил, что в ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос

Фигуранта дела о расстреле людей на "Южмаше" задержали

Samsung отчитался о рекордной квартальной прибыли

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 362,5 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 362,5 млн

В Днепре солдат-срочник расстрелял караул

Brent торгуется у $89,27 за баррель

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Что случилось этой ночью: четверг, 27 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });