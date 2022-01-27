В МИД РФ назвали неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев; он также подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.

"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он в четверг на брифинге в Москве.

Дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев.

По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".